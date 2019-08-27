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Шапаренко має пропозиції з топ-чемпіонатів

13:18 1344 Читать на русском
Шапаренко має пропозиції з топ-чемпіонатів
Микола Шапаренко / ФК Динамо Київ

Хавбек Динамо Микола Шапаренко окрім Фехервара має варіанти ще з трьома країнами.

Київське Динамо може віддати в оренду хавбека Миколу Шапаренка. Як повідомив журналіст шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський, футболіст має варіанти у Бельгії, Іспанії та Італії. Імена клубів не називаються.

Шапаренко може приєднатись до Петряка у Фехерварі, – ЗМІ

Раніше була інформація, що Шапаренко може приєднатись до Івана Петряка у Фехерварі. Також ним цікавилась Црвена Звезда.

У сезоні 2019/20 гравець не провів жодного матчу у складі київської команди.

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Відеоновини Трансфери ТаТоТаке Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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