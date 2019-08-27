Шапаренко имеет предложения из топ-чемпионатов

Хавбек Динамо Николай Шапаренко кроме Фехервара имеет варианты еще с тремя странами.

Киевское Динамо может отдать в аренду хавбека Николая Шапаренко. Как сообщил журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский, футболист имеет варианты в Бельгии, Испании и Италии. Имена клубов не называются.

Шапаренко может присоединиться к Петряку в Фехерваре, – СМИ

Ранее была информация, что Шапаренко может присоединиться к Ивану Петряку в Фехерваре. Также им интересовалась Црвена Звезда.

В сезоне 2019/20 игрок не провел ни одного матча в составе киевской команды.