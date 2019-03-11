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"Шансів у нас не було, це я можу сказати точно", – Леонов назвав причини фіаско Арсенала-Київ в матчі з Динамо

15:38 650 Читать на русском
"Шансів у нас не було, це я можу сказати точно", – Леонов назвав причини фіаско Арсенала-Київ в матчі з Динамо
Ігор Леонов / фото: Ю. Юр'єв

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов поділився враженнями після матчу 21-го туру УПЛ проти Динамо.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сідклей
39’ Денис Гармаш
46’ Віктор Циганков
 

"У мене зараз немає ніяких коментарів. Програли начисто. Вище голови не стрибнеш. Динамо є Динамо. Чудес у футболі не буває. Ми за 15 хвилин пропустили чотири голи. Важкувато було після цього на щось розраховувати...

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Не буду говорити про наші проблеми, але все-таки треба враховувати, що відразу четверо футболістів нашого основного складу не могли сьогодні грати. У нинішнього Динамо дуже хороша молодь, і команда постійно це доводить. Сьогодні це сталося в черговий раз.

У нас не така довга лава для запасних, щоб на кожну позицію у нас було по два виконавці – ми не Динамо і не Шахтар.

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Звичайно, я не хочу сказати, що якби у нас зіграли всі ці виконавці, то це кардинально позначилося б на результаті. Але з цими футболістами ми б точно так сильно не поступилися. Шансів у нас не було. Це я можу сказати вам точно", – цитує Леонова Dynamo.kiev.ua.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Динамо - Арсенал-Київ Ігор Леонов Ігор Леонов
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