"Шансов у нас не было, это я могу сказать точно", – Леонов назвал причины фиаско Арсенала-Киев в матче с Динамо

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов поделился впечатлениями после матча 21-го тура УПЛ против Динамо.

"У меня сейчас нет никаких комментариев. Проиграли вчистую. Выше головы не прыгнешь. Динамо есть Динамо. Чудес в футболе не бывает. Мы за 15 минут пропустили четыре гола. Трудно было после этого на что-то рассчитывать...

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Не буду говорить о наших проблемах, но все-таки надо учитывать, что сразу четверо футболистов нашего основного состава не могли сегодня играть. У нынешнего Динамо очень хорошая молодежь, и команда постоянно это доказывает. Сегодня это произошло в очередной раз.

У нас не такая длинная скамейка запасных, чтобы на каждую позицию у нас было по два исполнителя – мы не Динамо и не Шахтер.

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Конечно, я не хочу сказать, что если бы у нас сыграли все эти исполнители, то это кардинально сказалось бы на результате. Но с этими футболистами мы бы точно так сильно не уступили. Шансов у нас не было. Это я могу сказать вам точно", – цитирует Леонова Dynamo.kiev.ua.