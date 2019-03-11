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"Шансов у нас не было, это я могу сказать точно", – Леонов назвал причины фиаско Арсенала-Киев в матче с Динамо

15:38 34 Читати українською
"Шансов у нас не было, это я могу сказать точно", – Леонов назвал причины фиаско Арсенала-Киев в матче с Динамо
Игорь Леонов / фото: Ю. Юрьев

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов поделился впечатлениями после матча 21-го тура УПЛ против Динамо.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

"У меня сейчас нет никаких комментариев. Проиграли вчистую. Выше головы не прыгнешь. Динамо есть Динамо. Чудес в футболе не бывает. Мы за 15 минут пропустили четыре гола. Трудно было после этого на что-то рассчитывать...

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Не буду говорить о наших проблемах, но все-таки надо учитывать, что сразу четверо футболистов нашего основного состава не могли сегодня играть. У нынешнего Динамо очень хорошая молодежь, и команда постоянно это доказывает. Сегодня это произошло в очередной раз.

У нас не такая длинная скамейка запасных, чтобы на каждую позицию у нас было по два исполнителя – мы не Динамо и не Шахтер.

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Конечно, я не хочу сказать, что если бы у нас сыграли все эти исполнители, то это кардинально сказалось бы на результате. Но с этими футболистами мы бы точно так сильно не уступили. Шансов у нас не было. Это я могу сказать вам точно", – цитирует Леонова Dynamo.kiev.ua.

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов
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