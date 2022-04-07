Цукерочка від Мурієля робить різницю

Аталанта на попередній стадії вже пройшла одних німців – бергамаски були на порядок сильнішими за Байєр. Сьогодні команда Джан П'єро Гасперіні зустрілася з Лейпцигом, який з приходом Доменіко Тедеско відвойовує високі позиції в Бундеслізі. На вихідних саксонці розгромили Борусію і взагалі після Різдва програли тільки Баварії.

Зійшлися команди, які роблять ставку на високу інтенсивність та агресивний пресинг. Щоправда, підхід у них різний. Аталанта – це персональний пресинг по всьому полю, Лейпциг – зональний пресинг. Інтригуюче протистояння. Старт матчу повністю виправдав прогнози. Суперники "рубалися" в центрі поля і за 15 хвилин по разу зайшли на чужу третину.

В таких умовах на перший план вийшли індивідуальні якості футболістів, з допомогою яких можна розірвати організовану систему суперника. Виблиснув Мурієль. Колумбієць підхопив м'яч на лівому фланзі, змістився в центр, проскочивши двох, і закрутив м'яч в дальній кут. Через кілька хвилин Луїс ще раз вирвався на ударну позицію, але тепер удар був гіршим.

Відбити пенальті не достатньо

Лейпциг атакував вертикальніше – кожне перехоплення німці намагалися конвертувати в контрвипад. Розганяли їх Нкунку і Ольмо. Німці мали низку можливостей, але створили лише один реальний момент, коли Сілва пробив у стійку. Всі інші атаки доводилося завершувати негострими дальніми ударами.

Під завісу першого тайму Аталанта активізувалася і могла подвоювати перевагу. Гості знайшли слабке місце в обороні Лейпцига: 57% атак через правий фланг биків, всі (!) удари по воротах Гулачі прилетіли звідти. Пашаліч через ту зону розіграв комбінацію, увірвався у штрафний майданчик і пробив у стійку.

Другий тайм також краще розпочала Аталанта, але тепер вже засяяла індивідуальність в складі РБ. Нкунку увімкнув дриблінг у штрафному майданчику та зачепився за ногу Деміраля – пенальті. Муссо ефектним сейвом потягнув удар Сілви та добивання Орбана. Але берагамаски все одно пропустили. Анхеліньо дали виконати ідеальну подачу, а Орбан виграв боротьбу перед воротами і зрівняв рахунок.

Аталанті забракло Х-фактору Маліновського

Гасперіні відразу провів потрійну заміну. І це принесло користь. Свіжі футболісти відразу розіграли хорошу комбінацію, яку Скальвіні завершив ударом над поперечиною. Копмайнерс потужно пробив у каркас воріт, Сапата перевірив пильність Гулачі, а Бога увімкнув фірмовий дриблінг.

Аталанта домінувала, але не вистачало чогось, що може зробити різницю. Ударів Маліновського? Руслан до фінального свистка просидів у запасі. Є декілька припущень щодо такого рішення тренера. Гасперіні вирішив зіграти з 4 захисниками, тому позиції Маліновського – правий форвард – сьогодні не було. Можливо, в українця стався рецидив травми, через що на вихідних він відіграв тільки тайм.

Так чи інакше, Аталанта знову здобула менше, ніж показала на полі. Бергамаски були кращими на чужому полі. У підсумку – нічия. Хоча все могло завершитися навіть сумніше для команди Маліновського. Анхеліньо вирізав ще одну шикарну подачу – Собослай головою пробив у поперечину. На останніх хвилинах у штрафному Аталанти виникла пожежа. Лейпциг намагався заштовхати м'яч, а гості панічно відбивалися.

Відбилися – Деміраль на лінії зупинив м'яч. Півфіналіст визначиться через тиждень.