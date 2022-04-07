Шахтар готує дуже насичену програму благодійних матчів для підтримки України.

Команда Де Дзербі 14 квітня зустрінеться з гданською Лехією, інформує Interia.

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Гру прийматиме один з найкращих стадіонів Польщі – 43-тисячна PGЕ-Арена. Раніше були відомі дати інших благодійних спарингів Шахтаря. 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, 19-го з Фенербахче, далі серед суперників очікуюються Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.

Нагадаємо, Динамо також має своє турне в Польщі. 12 квітня чемпіони України гратимуть проти варшавської Легії.

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