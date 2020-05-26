Шальке встановив дедлайн для Вагнера – тренер може бути звільнений вже цього тижня

Керівництво Шальке знайшло відповідального за провальні результати клубу.

Останні кілька місяців Шальке не може віднайти свою гру, що загрожує звільненням головному тренеру Давід Вагнеру, повідомляє Bild.

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У чемпіонаті Німеччини команда не знає смаку перемог протягом 9-ти матчів, а різниця забитих та пропущених м'ячів становить шокуючі 2/22. Такі результати змусили босів клубу поставити ультиматум наставнику, якщо гельзенкірхенці не виграють хоча б в одному з наступних двох матчів (Фортуна, Вердер), то Вагнеру вкажуть на двері.

Після 27-ми турів Бундесліги Шальке розташувався на 8-й сходинці.

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