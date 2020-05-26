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Шальке встановив дедлайн для Вагнера – тренер може бути звільнений вже цього тижня

16:52 273 Читать на русском
Шальке встановив дедлайн для Вагнера – тренер може бути звільнений вже цього тижня
Давід Вагнер / Фото ФК Шальке

Керівництво Шальке знайшло відповідального за провальні результати клубу.

Останні кілька місяців Шальке не може віднайти свою гру, що загрожує звільненням головному тренеру Давід Вагнеру, повідомляє Bild.

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У чемпіонаті Німеччини команда не знає смаку перемог протягом 9-ти матчів, а різниця забитих та пропущених м'ячів становить шокуючі 2/22. Такі результати змусили босів клубу поставити ультиматум наставнику, якщо гельзенкірхенці не виграють хоча б в одному з наступних двох матчів (Фортуна, Вердер), то Вагнеру вкажуть на двері.

Після 27-ми турів Бундесліги Шальке розташувався на 8-й сходинці.

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Теги
Німеччина Бундесліга Давід Вагнер Давід Вагнер Шальке Шальке
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