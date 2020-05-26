Шальке установил дедлайн для Вагнера – тренер может быть уволен уже на этой неделе

Руководство Шальке нашло ответственного за провальные результаты клуба.

Последние несколько месяцев Шальке не может найти свою игру, что грозит увольнением главному тренеру Давид Вагнеру, сообщает Bild.

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В чемпионате Германии команда не знает вкуса побед на протяжении 9-ти матчей, а разница забитых и пропущенных мячей составляет шокирующие 2/22. Такие результаты заставили боссов клуба поставить ультиматум наставнику, если гельзенкирхенцы не выиграют хотя бы в одном из следующих двух матчей (Фортуна, Вердер), то Вагнеру укажут на дверь.

После 27-ми туров Бундеслиги Шальке расположился на 8-й строчке.

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