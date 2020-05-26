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Шальке установил дедлайн для Вагнера – тренер может быть уволен уже на этой неделе

16:52 16 Читати українською
Шальке установил дедлайн для Вагнера – тренер может быть уволен уже на этой неделе
Давид Вагнер / Фото ФК Шальке

Руководство Шальке нашло ответственного за провальные результаты клуба.

Последние несколько месяцев Шальке не может найти свою игру, что грозит увольнением главному тренеру Давид Вагнеру, сообщает Bild.

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В чемпионате Германии команда не знает вкуса побед на протяжении 9-ти матчей, а разница забитых и пропущенных мячей составляет шокирующие 2/22. Такие результаты заставили боссов клуба поставить ультиматум наставнику, если гельзенкирхенцы не выиграют хотя бы в одном из следующих двух матчей (Фортуна, Вердер), то Вагнеру укажут на дверь.

После 27-ми туров Бундеслиги Шальке расположился на 8-й строчке.

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Теги
Германия Бундеслига Давид Вагнер Давид Вагнер Шальке Шальке
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