Шальке влітку проведе кадрову чистку – Коноплянка серед 11 гравців, які, ймовірно, покинуть клуб

Німецький Шальке планує глобальну перебудову у літнє трансферне вікно.

Шальке проводить невдалий сезон, замість боротьби за зону Ліги чемпіонів "кобальтові" намагаються залишитись у Бундеслізі. Через це керівництво клубу влітку планує позбутись 11 гравців, серед яких і український вінгер Євген Коноплянка.

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Крім Євгена у список потрапили: Амін Харіт, Саліф Сане, Омар Маскарель, Хамза Менділ, Набіль Бенталеб, Себастіан Руді, Ральф Ферманн, Матея Настасіч, Брель Емболо та Марк Ут, повідомляє Sport1.de.

До слова, у поточному сезоні в активі Євгена Коноплянки 11 матчів за Шальке в усіх турнірах, де український вінгер відзначився голом та двома асистами.

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