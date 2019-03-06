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Шальке влітку проведе кадрову чистку – Коноплянка серед 11 гравців, які, ймовірно, покинуть клуб

15:47 359 Читать на русском
Шальке влітку проведе кадрову чистку – Коноплянка серед 11 гравців, які, ймовірно, покинуть клуб
Євген Коноплянка / соцмережі

Німецький Шальке планує глобальну перебудову у літнє трансферне вікно.

Шальке проводить невдалий сезон, замість боротьби за зону Ліги чемпіонів "кобальтові" намагаються залишитись у Бундеслізі. Через це керівництво клубу влітку планує позбутись 11 гравців, серед яких і український вінгер Євген Коноплянка.

Коноплянка повернувся у загальну групу Шальке після хвороби

Крім Євгена у список потрапили: Амін Харіт, Саліф Сане, Омар Маскарель, Хамза Менділ, Набіль Бенталеб, Себастіан Руді, Ральф Ферманн, Матея Настасіч, Брель Емболо та Марк Ут, повідомляє Sport1.de.

До слова, у поточному сезоні в активі Євгена Коноплянки 11 матчів за Шальке в усіх турнірах, де український вінгер відзначився голом та двома асистами.

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

Теги
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