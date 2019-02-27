Коноплянка повернувся у загальну групу Шальке після хвороби

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Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписатиІталія — 14:39 1210
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УПЛ повідомила дату жеребкування другого етапу Прем'єр-лігиУкраїна — 13:47 317
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Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери БаваріїНімеччина — 12:31 2379
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