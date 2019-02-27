Коноплянка повернувся у загальну групу Шальке після хвороби

Український хавбек "кнаппен" повернувся до тренувань Шальке після застуди.

На відео з офіційного Twitter Шальке можна помітити, що Євген вже повернувся до загальної групи німецької команди.

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Нагадаємо, напередодні матчу проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів Коноплянка занедужав. Через хворобу Коноплянка не зміг допомогти команді в матчах проти Манчестер Сіті та Майнца.

У поточному сезоні вінгер Шальке зіграв 17 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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