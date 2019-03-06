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Шальке летом проведет кадровую чистку – Коноплянка среди 11 игроков, которые, вероятно, покинут клуб

15:47 61 Читати українською
Шальке летом проведет кадровую чистку – Коноплянка среди 11 игроков, которые, вероятно, покинут клуб
Евгений Коноплянка / соцсети

Немецкий Шальке планирует глобальную перестройку в летнее трансферное окно.

Шальке проводит неудачный сезон, вместо борьбы за зону Лиги чемпионов "кобальтовые" пытаются остаться в Бундеслиге. Из-за этого руководство клуба летом планирует избавиться от 11 игроков, среди которых и украинский вингер Евгений Коноплянка.

Коноплянка вернулся в общую группу Шальке после болезни

Кроме Евгения в список попали: Амин Харит, Салиф Сане, Омар Маскарель, Хамза Мендил, Набиль Бенталеб, Себастьян Руди, Ральф Ферманн, Матея Настасич, Брель Эмболо и Марк Ут, сообщает Sport1.de.

К слову, в текущем сезоне в активе Евгения Коноплянки 11 матчей за Шальке во всех турнирах, где украинский вингер отметился голом и двумя ассистами.

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

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Трансферы Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Германия Трансферы Чемпионата Германии
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