Шальке у рідних стінах переміг Майнц і вийшов на другу позицію у Бундеслізі

В рамках матчу-відкриття 5-го туру німецької Бундесліги Майнц зазнав виїзної поразки від Шальке.

Матч проходив доволі рівно. У першому таймі команди створили не більше трьох якісних моментів. Перший з них створив Кунде Малонг, який на 21-й хвилині пробив з дистанції, але м'яч розминувся з каркасом воріт. Покарання за марнотратство хавбека Майнца прийшло на 36-й, коли хавбек господарів Сердар, обігравшись у красивій комбінації з Арітом, вистрілив у ближню дев'ятку метрів з шести – 1:0. Перед свистком на перерву подвоїти перевагу "кнаппен" міг Бругшталлєр, але його удар з кута карного майданчика пролетів поруч із лівою стійкою.

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У другому таймі моментів не побільшало. Перший дійсно цікавий епізод виник аж на 71-й хвилині біля воріт Шальке – це Фернандес пробивав з дистанції, але вийшло зависоко. Другий же завершився голом нападника гостей Онісіво, який красивим ударом з розвороту поклав м'яч у дальню дев'ятку. Здавалося, що Майнц забере нічию, але наприкінці поєдинку розігрався Харіт: його удар на 86-й метрів з 14-ти вияився неточним, але на 89-й марокканець з лінії штрафного пробив точно у дальню шістку – 2:1. Фінальний свисток зафіксував перемогу "кобальтових".

Таким чином, Шальке набрав десять очок і вийшов на другу позицію в турнірній таблиці, поступаючись РБ Лейпцигу за різницею м'ячів. Майнц, маючи лише три залікових бали, залишився на шістнадцятій сходинці.

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