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Шальке у рідних стінах переміг Майнц і вийшов на другу позицію у Бундеслізі

23:24 25 Читать на русском
Шальке у рідних стінах переміг Майнц і вийшов на другу позицію у Бундеслізі
Шальке – Майнц – 2:1

В рамках матчу-відкриття 5-го туру німецької Бундесліги Майнц зазнав виїзної поразки від Шальке.

36’ Суат Сердар
89’ Амін Харіт
 
Карім Онісіво 75’
36’ Суат Сердар
75’ Карім Онісіво
89’ Амін Харіт

Матч проходив доволі рівно. У першому таймі команди створили не більше трьох якісних моментів. Перший з них створив Кунде Малонг, який на 21-й хвилині пробив з дистанції, але м'яч розминувся з каркасом воріт. Покарання за марнотратство хавбека Майнца прийшло на 36-й, коли хавбек господарів Сердар, обігравшись у красивій комбінації з Арітом, вистрілив у ближню дев'ятку метрів з шести – 1:0. Перед свистком на перерву подвоїти перевагу "кнаппен" міг Бругшталлєр, але його удар з кута карного майданчика пролетів поруч із лівою стійкою.

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У другому таймі моментів не побільшало. Перший дійсно цікавий епізод виник аж на 71-й хвилині біля воріт Шальке – це Фернандес пробивав з дистанції, але вийшло зависоко. Другий же завершився голом нападника гостей Онісіво, який красивим ударом з розвороту поклав м'яч у дальню дев'ятку. Здавалося, що Майнц забере нічию, але наприкінці поєдинку розігрався Харіт: його удар на 86-й метрів з 14-ти вияився неточним, але на 89-й марокканець з лінії штрафного пробив точно у дальню шістку – 2:1. Фінальний свисток зафіксував перемогу "кобальтових".

Таким чином, Шальке набрав десять очок і вийшов на другу позицію в турнірній таблиці, поступаючись РБ Лейпцигу за різницею м'ячів. Майнц, маючи лише три залікових бали, залишився на шістнадцятій сходинці.

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Майнц Майнц Шальке Шальке Шальке - Майнц Німеччина
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