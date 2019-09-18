Дружина Тимощука розповіла, як організувала перехід чоловіка в Баварію та отримала мільйон євро комісії

Дружина колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука поділилася подробицями початку європейської кар'єри свого скандального чоловіка.

Надія Навроцька, яка де-факто є колишньою дружиною Тимощука, поділилася із Sovsport спогадами про працевлаштування Анатолія у мюнхенську Баварію.

"Проти Тимощука відкрили дві кримінальні справи". В екс-капітана збірної України – великі проблеми із законом

"У людини була мрія – поїхати в європейський клуб. Принаймні, він так сам говорив, і я повірила. Мрія ж.



Ну, здрастуйте. Звичайно перехід у Баварію організувала я, а хто ж? Не вірите, запитайте в Улі Хьонесса або Карла-Хайнца Румменігге. Дізнайтеся, як вони купили Тимощука. Тільки не з преси, яка писала, що мюнхенці самі вийшли на Толіка після перемоги Зеніта над Баварією в Кубку УЄФА.

Насправді я через знайомих, через десяті руки вийшла на... водія одного з керівників Баварії. Завдання було таким: між іншим запитати, чи не буде клубу цікавий Тимощук, і передати контакти його представників. Так і зробила.

Як саме він це дізнався, мені невідомо. Але незабаром ми отримали відповідь з Мюнхена, що там готові вести переговори. Тоді вже склали офіційний запит, все, як годиться. Прилетіли в готель, де розмістилася Баварія на виїзді, і там зустрілися особисто з Хьоннесом і його помічниками і ще тією людиною, яка до цього вивела мене на водія.

За законами ФІФА, я мала право представляти його інтереси. Ну а він ставився приблизно так: нехай Надя щось мутить, вийде – добре, ні – нічого страшного. А я вже звикла разом з Віталієм (агентом – прим.) займатися не тільки Толіними переговорами, а й створенням його бездоганного іміджу. До речі, перед ЧС-2006 було приємно прочитати в британському виданні The Independent замітку із заголовком "Тимощук об'єднав роз'єднану націю". Адже сам Толік із Західної України, а виступав в Донецьку. Такий висновок британців був результатом наших піар-зусиль.

Тимощук розумів, що така робота потрібна. До речі, та ж Баварія заплатила мільйон агентських", – заявила Навроцька.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя