Зінченко і Ко "коронують" Ліверпуль, рекордна молодь Барселони, а новий імідж не допоміг Ювентусу: підсумки євровікенду

Барселона подолала кризу, Манчестер Сіті та Ювентус втратили лідерство, Неймар ефектно повернувся, а в Бундеслізі все тільки починається. Про найголовніше, що відбувалося на футбольних полях Європи, читайте у матеріалі "Футбол 24".

Норвіч шокував Зінченка і Ко

Для Манчестер Сіті зустріч проти знекровленого Норвіча (Даніель Фарке не дорахувався 10 гравців) не передбачала біди. Однак саме "канарки" завдали Зінченку першої за 27 поєдинків поразки в рамках АПЛ, до цього була лише одна нічия і виключно перемоги. Мало того, Норвіч став першою командою-дебютантом АПЛ, яка змогла обіграти Манчестер Сіті після того, як "містян" очолив Пеп Гвардіола. До того ж "жовто-зелені" – лише другий колектив після Ньюкасла, який завдав манкуніанцям поразки в чемпіонаті у 2019 році. Тренер був настільки розчарованим, що на емоціях вже навіть привітав Ліверпуль з чемпіонством.

Норвіч – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив та вперше програв, майстер клас для Шахтаря від аутсайдера АПЛ перед ЛЧ

Зараз уже можна констатувати, що іспанський фахівець так і знайшов рішення, яке б дозволило безболісно замінити Емеріка Ляпорта. Однією з причин можна вважати, що проти "канарок" на поле вийшла найненадійніша пара центрбеків. За весь час під керівництвом Пепа гравці Сіті припустилися 10 результативних помилок, з них 8 в пасиві Отаменді (5) та Стоунза (3).

Звісно, цим не міг скористатися гравець, який уже став головною сенсацію на початку сезону. Теему Пуккі взяв участь у 8 голах (6 забитих м'ячів та 2 асисти) Норвіча в чемпіонаті – найкращий показник у поточному сезоні. Його вклад (гол та асист) у перемогу над Сіті важко переоцінити. Напевно, вже можна говорити, що третя спроба заграти у топ-чемпіонаті стала для фіна найуспішнішою. За Севілью він провів всього 2 поєдинки без результативних дій, у складі Шальке відзначився 8 разів за три сезони, а зараз має 6 голів у 5 матчах АПЛ.

Був у "містян" свій герой, але його зусиль виявилося недостатньо. Серхіо Агуеро – перший в історії Манчестер Сіті, хто забивав у перших п'яти турах чемпіонату поспіль. Цікаво, що до звітного поєдинку всі удари аргентинця, які летіли у площину воріт, опинялися в сітці. Тім Крул став першим голкіпером у поточному сезоні АПЛ, який зумів впоратися з ударом аргентинця.

Монтелла стримав слово і зупинив Ювентус

Статистика стверджує, що втрату очок чинним чемпіоном варто було очікувати. Ювентус не може перемогти на виїзді після перерви на матчі національних збірних уже протягом трьох поєдинків. Хоча кризова Фіорентина на папері не була тим суперником, який здатен зупинити "б'янконері". Тим більше, що на чолі туринців фактично дебютував Мауріціо Саррі, який пропустив перші два тури через пневмонію.

Інтер в більшості здолав Удінезе та став лідером чемпіонату: 3-й тур Серії А, матчі суботи

Наставник з'явився на лаві для запасних не у спортивному костюмі, що стало більш обговорюваним, ніж перипетії самого поєдинку. Мауріціо ще далеко до елегантності екс-тренера туринців Массіміліано Аллегрі – поки Саррі обрав компромісний варіант: штани і футболку. Вийшла в новому екіпіруванні на матч і його команда. Ювентус зіграв проти "фіалок" у біло-червоній формі. Схоже, експерименти з іміджем не пішли туринцям на користь.

Напередодні Вінченцо Монтелла заявляв, що хоче здійснити щось неймовірне проти команди Саррі. "Аероплан" зумів стримати свою обіцянку. Фіорентина вперше за 4 матчі проти Ювентуса в Серії А не програла. Однак "фіалки" не перемагали в чемпіонаті протягом 17 матчів (7 нічиїх та 10 поразок) – такої невдалої серії у команди не було від сезону 1970/71. Та й сам Ювентус перервав свою вражаючу серію – "б'янконеррі" не лідирують в Серії А вперше за останні 560 днів. Востаннє туринці не очолювали таблицю італійської першості 3 березня 2018 року. Наразі на вершині Інтер Антоніо Конте.

У Барселони нове обличчя

Вперше після сезону 2010/11 жодна команда Прімери не може похизуватися стовідсотковим показником за набраними очками після чотирьох турів. Навіть у топ-5 чемпіонатів Європи таких команд всього 2 – Інтер та Ліверпуль (сьогодні до них може приєднатися Торіно, якщо обіграє Лечче Євгена Шахова).

Барселона розгромила Валенсію: зірковий час Фаті та де Йонга, тріумфальне повернення Суареса й дірява оборона каталонців

У матчі проти Валенсії Ернесто Вальверде вперше використав у півзахисті Барселони тріо Бускетс-Артур-де Йонг і це дало свої плоди. Каталонці повністю переграли суперника в середині поля, не даючи "кажанам" використовувати вільний простір. Нідерландець взагалі був одним із найкращих на полі, а точність його пасів склала 100%. Всі його 54 передачі дійшли до партнерів по команді, а якщо додати сюди ще й гол та результативну передачу, то це буде саме та гра, яка виправдовує цінник (близько 75 млн євро) 22-річного хавбека.

Продовжує дивувати Фаті – тепер саме він наймолодший (16 років та 318 днів) гравець, який зумів забити та асистувати в одному матчі Ла Ліги. Ансу провів поєдинок проти Валенсії на позиції лівого вінгера, але саме від нього було найбільше небезпеки біля воріт суперника. У грі з "кажанами" тінейджер здійснив 16 доторків до м'яча у чужому штрафному – найкращий показник за один матч для гравців Барселони у поточному сезоні (стільки ж у Переса проти Бетіса). Зауважимо, що Фаті знадобилося всього 3 матчі, щоб забити 2 голи у Ла Лізі, Ліонель Мессі свого часу витратив на це аж 13 матчів.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

Варто відзначити повернення Суареса. Уругваєць отримав всього 30 хвилин на полі, але цього часу вистачило, щоб стати автором двох голів. Луїс присвятив свій гол доньці Луїса Енріке, яка померла від раку кісток. Дівчинка була подругою доньки 32-річного форварда.

"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль

Нічия лідерів Бундесліги на користь Борусії Д

Несподіваний лідер Бундесліги – РБ Лейпциг зумів відстояти нічию у матчі проти Баварії. Якщо візуально могло здатися, що мюнхенці домінували протягом більшості ігрового часу, то статистика стверджує, що не все так однозначно. Нойєр здійснив 4 сейви після 5-и ударів, пропустивши лише з пенальті, – у Гулачі 6 сейвів після 7-и спроб. Цілком справедливий підсумковий результат і за очікуваними голами: 1,62 xG у Лейпцига та 1,70 – у Баварії.

Баварія зіграла унічию з РБ Лейпциг, Борусія Д розгромила Байєр: 4-й тур Бундесліги, матчі суботи

Колектив Юліана Нагельсманна, хоч і не безболісно, але все ж пройшов одне з найважчих випробувань у сезоні. Своєю чергою, Баварія після 4 турів набрала всього 8 очок – найгірший старт для "ротен" у Бундеслізі за останні 5 років. У сезоні 2014/15 мюнхенці теж набрали 8 пунктів, але в підсумку здобули чемпіонство.

Результатом поєдинку головних конкурентів сповна скористалася дортмундська Борусія. "Фармацевти" стають дуже зручним суперником для "джмелів". Тепер вже в останніх п'яти домашніх матчах дортмундці забивали у ворота Байєра щонайменше по 3 голи. Підопічні Люсьєна Фавра і цього разу не помітили суперника (4:0) та відсвяткували кілька досягнень. Марко Ройс з нагоди 100-ї перемоги у жовто-чорній футболці оформив дубль. Джейдон Санчо зіграв за "джмелів" 50-й поєдинок у Бундеслізі – в них англієць забив 15 голів та віддав 22 результативні передачі. Продовжує вражати і Пако Алькасер. Іспанець забивав у кожному офіційному матчі нинішнього сезону у складі клубу та національної команди – 10 голів у 8 матчах.

Неймар знову в грі, але ПСЖ не варто розслаблятися

У Франції головною подією вихідних стало повернення Неймара на футбольне поле. Скрутна кадрова ситуація (Мбаппе та Кавані досі перебувають в лазареті) змусили Томаса Тухеля перервати виховні заходи для опального бразильця і випустити його у стартовому складі.

"Парижу не потрібні повії", – Неймар зазнав жорстких образ від фанатів ПСЖ

Парадоксально, але ПСЖ був близьким до втрати очок у матчі проти одного із аутсайдером. Протягом основного часу Страсбуру вдалося втримати свої ворота на замку. І саме Неймар прийшов на допомогу своїй команді. На 90+2-й хвилині нападник розкішним ударом через себе поцілив під самісіньку стійку воріт суперника. Повернення вийшло дуже ефектним, але, схоже, конфліктна ситуація досі не вичерпана.

З моменту переїзду в Париж бразилець взяв участь у 80 голах команди (52 забиті м'ячі та 28 асистів), зігравши всього 59 поєдинків. До того ж ПСЖ не програв жодного з 26 матчів, у яких відзначався Неймар (23 перемоги і 3 нічиї). Однак навіть ці показники Нея не здатні розтопити серця столичних фанатів. Після зустрічі зі Страсбуром форвард вкотре заявив, що справді хотів покинути клуб влітку: "Всі про це знають. Я говорив і повторював це. У мене немає ніякого особливого меседжу для уболівальників ПСЖ. Тепер я буду грати кожен матч, ніби він проходить на виїзді". Схоже, така риторика не здатна затьмарити навіть шедевральний переможний гол у компенсований час.

Золоті 90-ті: Гвардіола, кривава бійня у Сараєво, f*ck off від Баджо і ще 27 фото "старої школи"