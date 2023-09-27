За підсумками минулого сезону німецький клуб вилетів до другої Бендесліги. В кампанії 2023/24 справи пішли не найкращим чином, тому керівництво Шальке вирішило припинити співпрацю з тренером Томасом Райсом.

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Згідно з інформацією Bild, на рішення очільників, окрім поганих результатів, вплинуло, що досвідчені гравці були невдоволені стилем та тренуваннями тренера. Попри те, що Райс намагався налагодити відносини з футболістами, у фахівця нічого не вийшло.

Наразі Шальке перебуває на 16 місці у другій Бундеслізі, маючи сім очок після семи турів.

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