Шальке підписав Рамана – гравець виступає на позиції Коноплянки

Півзахисник Беніто Раман офіційно став гравцем Шальке.

Вінгер Беніто Раман офіційно перейшов в Шальке, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт з вінгером підписаний на 5 років. Раман виступатиме під 9 номером. У зворотньому напрямку відправився Бернард Текпетей, який гратиме за Фортуну 2 роки на правах оренди.

"Ми дуже раді, що Беніто обрав Шальке. Він продемонстрував у минулому сезоні, з його 10 голами і 6 гольовими передачами, що може демонструвати прекрасні результати на найвищому рівні", – цитує Вагнера офіційний сайт Шальке.

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