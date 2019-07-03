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Коноплянка отримав додаткову відпустку – Шальке дозволив українцю вести переговори з іншими клубами

3 липня 18:14 1125 Читать на русском
Коноплянка отримав додаткову відпустку – Шальке дозволив українцю вести переговори з іншими клубами
Євген Коноплянка / Фото UEFA

Стали відомі причини відсутності вінгера Шальке Євгена Коноплянки на першому тренуванні команди.

Тренерський штаб Шальке дав Євгену Коноплянці додатковий тиждень відпустки через його виступи за збірну Україну, повідомив спортивний телеведучий Ігор Циганик у своїй авторській програмі.

Коноплянка не з'явився на перше передсезонне тренування Шальке

Також німецький клуб дозволив 29-річному українцю вести перемовини з іншими клубами щодо потенційного трансферу.

У ЗМІ поширюється інформація, що в послугах Євгена зацікавлені турецькі гранди – Бешикташ та Фенербахче.

В минулому сезоні Бундесліги Коноплянка провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Головне Українці за кордоном Німеччина Шальке Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Ігор Циганик
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