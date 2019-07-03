Коноплянка отримав додаткову відпустку – Шальке дозволив українцю вести переговори з іншими клубами

Стали відомі причини відсутності вінгера Шальке Євгена Коноплянки на першому тренуванні команди.

Тренерський штаб Шальке дав Євгену Коноплянці додатковий тиждень відпустки через його виступи за збірну Україну, повідомив спортивний телеведучий Ігор Циганик у своїй авторській програмі.

Коноплянка не з'явився на перше передсезонне тренування Шальке

Також німецький клуб дозволив 29-річному українцю вести перемовини з іншими клубами щодо потенційного трансферу.

У ЗМІ поширюється інформація, що в послугах Євгена зацікавлені турецькі гранди – Бешикташ та Фенербахче.

В минулому сезоні Бундесліги Коноплянка провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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