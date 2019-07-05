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Шальке подписал Рамана – игрок выступает на позиции Коноплянки

17:52 46 Читати українською
Шальке подписал Рамана – игрок выступает на позиции Коноплянки
Бенито Раман / фото: ФК Шальке

Полузащитник Бенито Раман официально стал игроком Шальке.

Вингер Бенито Раман официально перешел в Шальке, информирует официальный сайт клуба.

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Контракт с вингером подписан на 5 лет. Раман выступать под 9 номером. В обратном направлении отправился Бернард Текпетей, который будет играть за Фортуну 2 года на правах аренды.

"Мы очень рады, что Бенито выбрал Шальке. Он продемонстрировал в прошлом сезоне, с его 10 голами и 6 голевыми передачами, что сможет демонстрировать прекрасные результаты на самом высоком уровне", – цитирует Вагнера официальный сайт Шальке.

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