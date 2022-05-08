Шальке став першою командою, яка напряму підвищилася у перший дивізіон Німеччини.

Друга Бундесліга, 33 тур

Шальке – Санкт-Паулі – 3:2

Голи: Терроде, 47 (пен.), 71, Залазар, 78 – Матановіч, 9, 17

Вилучення: Бейфус, 81, Матановіч, 90+5 (обидва – Санкт-Паулі)

Гельзенкірхенці з ганьбою покинули еліту минулого року, але вирішили не затримуватися у другй Бундеслізі.

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Вирішальним виявився матч передостаннього туру проти Санкт-Паулі. Шальке вдома потрібна була виключно перемога, але перший тайм склався для "кнаппен" жахливо – два пропущені м'ячі від Матановіча. Втім, Міхаель Бюскенс знайшов правильні слова в роздягальні. Сімон Терроде оформив свій дубль, а довершив камбек Залазар. Під завісу матчу гравці Санкт-Паулі перейшли на грубощі, заробивши два вилучення.

Шальке закріпився на першому місці і фактично гарантував собі чемпіонство. Залишається одна пряма путівка в еліту і один квиток у перехідні матчі. Є троє претендентів з 57 очками – Гамбург, Дармштадт і Вердер, проте у "музик" попереду ще два матчі, а не один (саме вони є "математичною" загрозою Шальке).

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