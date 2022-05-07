Визначились усі учасники плей-офф Чемпіоншипу – останній шанс потрапити у найбагатшу лігу світу
17:50 - Читать на русском
Регулярна частина другого дивізіону Англії офіційно завершена, але є одне невирішене питання.
Сьогодні одночасно відбулися всі матчі 46-го туру, який підсумував турнірну таблицю Чемпіоншипу.
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Чемпіоном став Фулхем, разом з яким напряму в АПЛ вийшов Борнмут. Пітерборо, Дербі і Барнслі – три найгірші команди, тому опускаються в Лігу 1. У чотирьох клубів попереду плей-офф, який визначить останнього володаря путівки до найбагатшої ліги світу.
Хаддерсфілд – Лутон (13 і 16 травня)
Ноттінгем Форест – Шеффілд Юнайтед (14 і 17 травня)
На 29 травня запланований фінал, після якого стане відоме ім'я третього новачка АПЛ у сезоні 2022/23.
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