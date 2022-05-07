Сьогодні одночасно відбулися всі матчі 46-го туру, який підсумував турнірну таблицю Чемпіоншипу.

Продаж Челсі офіційно узгоджено – Абрамович більше не буде власником

Чемпіоном став Фулхем, разом з яким напряму в АПЛ вийшов Борнмут. Пітерборо, Дербі і Барнслі – три найгірші команди, тому опускаються в Лігу 1. У чотирьох клубів попереду плей-офф, який визначить останнього володаря путівки до найбагатшої ліги світу.

Хаддерсфілд – Лутон (13 і 16 травня)

Ноттінгем Форест – Шеффілд Юнайтед (14 і 17 травня)

На 29 травня запланований фінал, після якого стане відоме ім'я третього новачка АПЛ у сезоні 2022/23.