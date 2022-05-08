Вторая Бундеслига, 33 тур

Шальке – Санкт-Паули – 3:2

Голы: Терроде, 47 (пен.), 71, Залазар, 78 – Матанович, 9, 17

Удаления: Бейфус, 81, Матанович, 90+5 (оба – Санкт-Паули)

Гельзенкирхенцы с позором покинули элиту в прошлом году, но решили не задерживаться во второй Бундеслиге.

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Решающим оказался матч предпоследнего тура против Санкт-Паули. Шальке дома нужна была исключительно победа, но первый тайм сложился для "кнаппен" ужасно – два пропущенных мяча от Матановича. Впрочем, Михаэль Бюскенс нашел правильные слова в раздевалке. Симон Терроде оформил свой дубль, а завершил камбек Залазар. Под занавес матча игроки Санкт-Паули перешли на грубость, заработав два удаления.

Шальке закрепился на первом месте и фактически гарантировал себе чемпионство. Остается одна прямая путевка в элиту и один билет в переходные матчи. Есть трое претендентов с 57 очками – Гамбург, Дармштадт и Вердер, однако у "музыкантов" впереди еще два матча, а не один (именно они – "математическая" угроза для Шальке).

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