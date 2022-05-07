Чемпіонат Німеччини, 33 тур

Хоффенхайм – Байєр – 2:4

Голи: Рюттер, 22, Баумгартнер, 36 – Шик, 34, 76, Діабі, 73, Аларіо, 90+1

Гройтер Фюрт – Борусія Д – 1:3

Голи: Нганкам, 70 – Брандт, 26, 72, Пасслак, 77

Кельн – Вольфсбург – 0:1

Гол: Герхардт, 43

Фрайбург – Уніон Берлін – 1:4

Голи: Гелер, 59 – Премель, 11, Тріммель, 30, Бекер, 41, Шафер, 90

Герта – Майнц – початок о 19:30

Байєр у випадку перемоги над Хоффенхаймом гарантував собі путівку в Лігу чемпіонів 2022/23. Леверкузенці вважалися явним фаворитом, адже Хоффе не перемагав вже у семи матчах, набравши в них тільки три очки. Втім, ще до перерви Градецкі двічі виймав м'яч із сітки воріт, на що гості відповіли лише голом Шика. Але у другому таймі підопічні Боса перевернули гру – Шик, Діабі та Аларіо принесли "фармацевтам" перемогу. Байєр забезпечив собі третє місце та путівку в Лігу чемпіонів.

Бохум завдяки автоголу на останніх хвилинах переміг Армінію

Борусія Дортмунд програла два останні матчі, але отримала чудовий шанс перервати невдалу смугу – Гройтер Фюрт ще раніше втратив шанси піднятися з останнього місця. Три очки забезпечували "джмелям" друге місце Бундесліги за тур до фінішу. Саме Дортмунд відкрив рахунок – в середині першого тайму відзначився Юліан Брандт. У другій половині гри Гройтер Фюрт зрівняв, але цим тільки розізлив Борусію. Брандт і Пасслак встановили остаточний підсумок гри. 1:3 – Борусія за тур до фінішу стала срібним призером Бундесліги.

Кельн, який б'ється за єврокубки і завдяки 4-матчевій переможній серії зберігав невеликі шанси навіть на ЛЧ, приймав невмотивований Вольфсбург. Герхардт вивів гостей вперед незадовго до перерви. Цей гол виявився єдиним у матчі. "Вовки" завдали серйозного удару по єврокубкових амбіціях Кельна, який в останньому турі змушений перемагати і сподіватися на поразки конкурентів.

Дві приємні несподіванки сезону – Фрайбург і Штутгарт – зустрічалися на полі перших. Команда Крістіана Штрайха йшла 4-ю, а берлінці посідали 7 місце і зберігали шанси на єврокубки. Перша половина гри стала для Фрайбурга катастрофою, адже Уніон відвантажив господарям три м'ячі.

По перерві команди обмінялися голами. 1:4 – болісна поразка Фрайбурга, який тепер для фінішу в зоні Ліги чемпіонів повинен перемагати Байєр і сподіватися, що Армінія чи Аугсбург відберуть очки в РБ Лейпциг. Уніон відстає лише на очко – інтрига за єврокубкові місця перед останнім туром зашкалює.

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