Шальке офіційно звільнив Тедеско – Коноплянка залишився без головного тренера

Наставник "кнаппен" Доменіко Тедеско покинув тренерський місток Шальке.

Шальке на офіційному сайті повідомив про те, що рада правління клубу вирішила звільнити Доменіко Тедеско з посади головного тренера. Окрім цього, німецький клуб покинув його помічник Пітер Перхтольд. "Кнаппен" подякували Доменіко за роботу та побажали успіхів у подальшій тренерській кар'єрі.

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Виконувачем наставника гельзенкірхенської команди став Хуб Стевенс. Останньою краплею для керівництва Шальке стала розгромна поразка від Манчестер Сіті у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 0:7. Доменіко очолив Шальке у 2017 році.

Нагадаємо, німецькі "гірники" посідають 14 місце після 25 турів Бундесліги. Від зони вильоту Шальке відділяє лише 4 очки.

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