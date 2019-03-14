Шальке официально уволил Тедеско – Коноплянка остался без главного тренера

Наставник "кнаппен" Доменико Тедеско покинул тренерский мостик Шальке.

Шальке на официальном сайте сообщил о том, что совет правления клуба решил уволить Доменико Тедеско с должности главного тренера. Кроме этого, немецкий клуб покинул его помощник Питер Перхтольд. "Кнаппен" поблагодарили Доменико за работу и пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.

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Исполняющим обязаности наставника гельзенкирхенской команды стал Хуб Стевенс. Последней каплей для руководства Шальке стало разгромное поражение от Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:7. Доменико возглавил Шальке в 2017 году.

Напомним, немецкие "горняки" занимают 14 место после 25 туров Бундеслиги. От зоны вылета Шальке отделяет всего 4 очка.

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