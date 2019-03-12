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Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти Шальке

22:59 217 Читать на русском
Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти Шальке
Олександр Зінченко відзначився розкішним асистом / Фото ФК Шальке

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вкотре доводить, що недаремно йому довіряє головний тренер Хосеп Гвардіола.

35’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
42’ Лерой Сане
 

Шальке завітав у гості до Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Ще до перерви "містяни" тричі зуміли відзначитись у воротах суперника, фактично, похоронивши сподівання гостей на вихід в 1/4 фіналу.

Одну з основних ролей під час третього голу Манчестер Сіті відіграв Олександр Зінченко, який віддав чудовий пас через півполя на Сане. Німець не зміг змарнувати такого розкішного асисту.

Теги
Українці за кордоном Манчестер Сіті - Шальке Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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