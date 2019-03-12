Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти Шальке

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вкотре доводить, що недаремно йому довіряє головний тренер Хосеп Гвардіола.

Шальке завітав у гості до Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Ще до перерви "містяни" тричі зуміли відзначитись у воротах суперника, фактично, похоронивши сподівання гостей на вихід в 1/4 фіналу.

Одну з основних ролей під час третього голу Манчестер Сіті відіграв Олександр Зінченко, який віддав чудовий пас через півполя на Сане. Німець не зміг змарнувати такого розкішного асисту.