Коноплянка зайвий у Шальке: ціна питання у 226 мільйонів євро, ставка на рекордсмена Ман Сіті та останній шанс

Євген Коноплянка з великою імовірністю покине Шальке вже цього літа. У 29-річного вінгера збірної України перед стартом у відборі до Євро-2020 черговий надскладний період.

Залишається лише один напрямок для трансферу?

Про це почали говорити не сьогодні і не вчора. Відхід Коноплянки з Шальке прогнозують останнім часом ледь не кожного трансферного вікна. І перехід, який може бути останнім серйозним переходом у кар'єрі Євгена, не був би проблемою, якби не його фінансові очікування, які йдуть у розріз з грою (зараз заробляє 4,5 млн євро на рік). Коно вже не розглядають як перспективного, потенційного лідера команди з топ-чемпіонату, натомість проти нього все частіше проблеми з ігровою практикою. І погана, скптично налаштована преса в Німеччині.

Якщо людина вже вдруге за декілька років виступів у Бундеслізі стикається не просто з повним небажанням ставити її у стартовий склад, а хоча б стабільно випускати на заміну, виникають різні нехороші думки. Може бути поганий 1 тренер, який тебе ігнорує, але щоб 2 та за настільки короткий період? Сам футболіст теж трохи собі суперечить. Якщо ти розумієш, що гратимеш десь так раз на місяць або коли епідемія травм скосить усіх конкурентів, краще піти. Тим паче, українець сам зізнається, наскільки недобре почувається без матчів. Утім дуже і дуже непогана зарплата, схоже, переважує бажання знову пошуміти в Європі.

Шальке готовий продати Коноплянку – стала відома ціна українця

Гадаю, у нинішній ситуації винен не лише гравець (гельзенкірхенці також виставляли на нього захмарні цінники донедавна), але з боку це сприймається як велика проблема, мовляв, щось не так з цим Євгеном, який раніше класно забивав Барселоні, Реалу та Манчестер Сіті. Це впливає на його затребуваність – останнім часом чутно, що Коноплянку хочуть лише турецькі гранди (кожен по черзі, днями знову заговорили про Галатасарай), та й то з великою натяжкою, адже тамтешня преса особливою правдоподібністю трансферних чуток не відзначається.

Проблема для збірної України перед стартом Євро-2020?

Гравець, який з великою імовірністю буде основним у березневих матчах збірної України проти Португалії та (чи) Люксембургу, востаннє виходив на поле понад місяць тому, 9-го лютого проти Баварії. Це ми знаємо (можемо собі дозволити, якщо хочете), що вихід злого на відсутність ігрової практики Коноплянки може піти на користь команді, а в Європі про це періодично призабувають. Якщо тренерський штаб включає лише в резерв Івана Петряка, який у складі лідера чемпіонату Угорщини забив 2 голи і віддав 6 результативних пасів за 7 останніх матчів, то альтернативи екс-вінгеру Дніпра і Севільї не бачать. Свій ігровий час Коно має відіграти, хоча не виключений варіант з Олександром Зінченком на лівому фланзі.

Причини ігнору Коноплянки

Найгірший сезон за останні 55 років змушує Шальке виставити на трансфер відразу 11 гравців. Новий спортивний директор Йохен Шнайдер просто зобов'язаний мести по-новому. Може, тому він планує продати влітку 5-х виконавців, які прийшли перед стартом Бундесліги 2018/19: Сане, Менділь, Ут, Руді та Маскарель можуть готувати речі. До слова, Шальке вперше в історї виступів у чемпіонаті Німеччини не забив у 3-х поспіль домашніх іграх. А ще команда Тедеско пропускає мінімум 3 голи вже 4 матчі підряд, що раніше ставалось лише в далекому 1964-му році.

- #Schalke conceded at least 3 goals in each of their last 4 games in all competitions - since BL founding 1963 this happened just once before (in September 1964). Porous. #SVWS04 pic.twitter.com/CiTTkpD5w5 — OptaFranz (@OptaFranz) 8 березня 2019 р. При всьому при цьому Коноплянка не входить на поле. Максимум – гріє лаву запасних. А тут ще й поява у чорному трансферному списку. Чому ж так? Крім зависокої зарплатні, Євген і компанія стали жертвами обставин. Влітку 2018-го у Шальке були боргові зобов'язання на рівні 226-и мільйонів євро. Після того, як команда провалилась у Бундеслізі і не може претендувати на новий вихід у Лігу чемпіонів (хіба що трапиться диво і "кобальтові" виграють ЛЧ-2019), бюджет змушені урізати на 40 мільйонів. Навіть один з 20-и найбагатших клубів світу не може собі дозволити ризикувати свої майбутнім. Коноплянка з його другом Настасічем заробляють у Гельзенкірхені гроші, які не відповідають ні місцю команди в таблиці, ні можливостям клубу станом на сьогодні. "Він володіє прекрасною ногою, безперечно. Однак 13 голів і 9 асистів за 74 матчі у складі Шальке не можуть виправдати вартість його трансферу (Севілья отримала 12,5 млн євро у 2017-му). У поточному сезоні Тедеско насправді не розраховує на Коноплянку, який провів лише 11 з 24 можливих ігор у чемпіонаті", – пише Fussball Transfers, вважаючи українця одним з 4-х трансферних провалів попереднього спортдира Гайделя, які потягнули на 74 млн євро (інші троє – Бенталеб, Емболо та Руді). Інший момент. По суті, на місце Коноплянки наприкінці трансферного вікна прикупили 18-річного валлійця за 9-12 млн євро. Це Бундесліга, і тут модно давати практику талановитим британцям, які не проходять в основу топ-клубів АПЛ. Раббі Матондо відзначився у Манчестер Сіті не тільки голами та асистами у молодіжній команді, а й рекордом швидкості. Сане, Стерлінг, Вокер і компанія? Забудьте. Найшвидшим гравцем Сіті став Матондо, який здолав 20-метровий спринт за 2,62 секунди. Це швидше за золотий стометровий забіг Усейна Болта на Олімпіаді-2008 (2,87). Сума його трансферу означає нову ставку на лівому фланзі атаки. Сам новачок Шальке підтвердив, що перейшов у Шальке через обіцянку ігрової практики і гарного майбутнього: "Головним фактором стало бажання грати за збірну Уельсу. Для цього необхідна ігрова практика. Були й інші претенденти, але мені сподобалось те, що сказали і запланували для мене в Гельзенкірхені. Меседж такий – я маю бути стабільним гравцем основи". І справді, Матондо, на відміну від Коноплянки, грає, хоч і не так багато наразі та без результативних дій. Зате у нього вірять, готові чекати та пробачати помилки, і це фундаментальна різниця між ними. Не клуб, а хаос, де втратити репутацію – раз плюнути Шальке впадає у кризу значно частіше, ніж досягає якихось успіхів. Просто зараз вона набирає радикального формату. Фанати відбирають капітанську пов'язку в Стамбулі. У тренера Тедеско летять пластикові склянки з-під пива, коли він намагається поговорити з розлюченим натовпом гарячих вболівальників. Шнайдер стає 6-м спортивним директором за 13 років, тоді як Міхаель Цорк на аналогічній посаді у ворожій Борусії Д відсвяткував 20-річчя. Тедеско – 16-й тренер за 17 сезонів правління Клеменса Тенніса. Люди, які мають статус найтоповіших в конкретний момент на німецькому ринку, згорають на цій токсичній роботі. Директори, тренери і гравці втрачають добре ім'я. Крім Коноплянки, за сезон-два серйозно підупало реноме таких зірок, як Емболо, гравців збірної Німеччини Ута та Руді. А згадайте Вайнцирля, з котрим конфліктував Євген – в якийсь момент, феєривши в Аугсбургу, він був другим після Тухеля за перспективністю. Пройшовши через безробіття, двома руками вхопився за шанс попрацювати з майже безнадійним аутсадером – Штутгартом. А ще були Рангнік, Магат, Хайнкес – які імена! Шальке вже порівнюють з Гамбургом, який до свого вильоту йшов роками. Добре, що свого запасу міцності та слабкості конкурентів "кнаппен" поки вистачає. Експерти Sky прирівнюють ситуацію клубу до Титаніка. "Не існує жодного плану. Вони просто думають, що занадто сильні для вильоту. У клубі не проаналізували, чому стали другими в минулому сезоні. Вони переоцінили себе. Як Шальке грає, ніхто не скаже. Просто буцають м'яч високо і далеко вперед". Тедеско так і не визначився хоча б з половиною команди, на яку може розраховувати у найважчі часи. З дисциплінарних причин постійно хтось опиняється за межами складу. Молодий тренер позбувся уже 3-х головних ветеранів (захисники Хьоведес і Налдо пішли, Ферманн втратив статус основного воротаря). Випадковість чи втрата контролю в команді, розмірковують легенди німецького футболу. And back with the same mood️ #MCIS04 ️ @s04 pic.twitter.com/sw93WAFLDk — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 11 березня 2019 р. У Коноплянки контракт до літа 2020-го. Шальке може хоча б щось заробити на ньому, якщо продасть Євгена через декілька місяців. А поки він усе ще сподівається стати 6-м українським легіонером у плей-офф Ліги чемпіонів (після Сергія Нагорняка, Андрія Шевченка, Андрія Вороніна, Анатолія Тимощука та Олександра Зінченка). Деякі німецькі ЗМІ та навіть сайт УЄФА ставлять його в основу на матч-відповідь проти Манчестер Сіті. На Емірейтс Коноплянка вже забивав, граючи за Севілью. Це може бути його лебедина пісня в Шальке або останній шанс заявити про себе Європі, перебуваючи в золотій гельзенкірхенській клітці.

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку