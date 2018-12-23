Шальке Коноплянки зіграє спаринг проти Генка Маліновського в Іспанії

Команди українців зустрінуться в Іспанії під час тренувальних зборів.

Шальке на офіційному сайті повідомив про проведення з Генком товариського матчу. Поєдинок команд Коноплянки та Маліновського відбудеться 11 січня в Іспанії.

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Матч зіграють на стадіоні Гільєрме Амора. Початок зустрічі о 16:30 за Києвом.

До слова, сьогодні повідомлялось, що Маліновський відновився від травми. Таким чином, вочевидь українець зможе взяти участь у поєдинку.

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