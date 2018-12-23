Маліновський відновився від пошкодження та повернувся у загальну групу Генка

Хавбек Генка Руслан Маліновський залікував травму гомілкостопа, яка не дозволила українцеві допомогти Генку матчі Кубка Бельгії.

Хавбек пропустив матч Кубка Бельгії проти Остенде через травму, проте пошкодження виявилось не надто серйозним і Маліновський готовий зіграти у сьогоднішньому поєдинку проти Ейпена, повідомляє Команда№1.

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"Я вже тренуюся, сподіваюся вийти на поле. Якщо тренер довірить місце – зіграю і намагатимусь допомогти команді здобути перемогу", – підсумував Руслан.

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