Маліновський неоднозначно прокоментував чутки про можливий трансфер в Мілан або Рому

Хавбек Генка Руслан Маліновський спробував розвіяти трансферні чутки щодо свого переїзду в Серію А.

"Розумію, що українських вболівальників нині цікавить все те, що пишуть з приводу мого можливого відходу з Генка. Я читав, що згадуються Мілан, Рома, але нічого конкретного сказати не можу.

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Лише повторю слова Сергія Серебреннікова, який сказав, що взимку Генк не збирається нікого відпускати. Ми зараз лідируємо в чемпіонаті, і в клубу дуже амбітні плани", – цитує Маліновського видання Команда 1.

Нагадаємо, Генк знаходиться на першій сходинці чемпіонату Бельгії, відірвавшись від найближчого переслідувача на 7 очок.

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