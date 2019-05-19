Шальке Коноплянки призначив технічного директора – він працював у Баварії та Байєрі

Міхаель Решке став новим технічним директором гельзенкірхенського Шальке.

"Кобальтові" продовжують кадрові зміни після невдалого сезону в Бундеслізі, повідомляє офіційний сайт Шальке.

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Новим технічним директором клубу став 61-річний Міхаель Решке. Фахівець уклав контракт на 3 роки. До кола обов'язків Решке, зокрема, буде входити керівництвом скаутського відділу.

Раніше функціонер працював виконавчим директором Байєра та техдиром у мюнхенській Баварії, а донедавна займав аналогічну посаду в Штутгарті. Раніше Шальке офіційно оголосив, що Девід Вагнер влітку очолить команду з Гельзенкірхена.