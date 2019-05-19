toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шальке Коноплянки назначил технического директора – он работал в Баварии и Байере

19 мая 16:00 35 Читати українською
Шальке Коноплянки назначил технического директора – он работал в Баварии и Байере
Михаэль Решке / ФК Шальке

Михаэль Решке стал новым техническим директором гельзенкирхенского Шальке.

"Кобальтовые" продолжают кадровые изменения после неудачного сезона в Бундеслиге, сообщает официальный сайт Шальке.

Коноплянка впервые после травмы сыграл за Шальке – видеообзор матча против Штутгарта

Новым техническим директором клуба стал 61-летний Михаэль Решке. Специалист заключил контракт на 3 года. В круг обязанностей Решке, в частности, будет входить руководством скаутского отдела.

Ранее функционер работал испольнительным директором Байера и техдиром в мюнхенской Баварии, а до недавнего времени занимал аналогичную должность в Штутгарте. Ранее Шальке официально объявил, что Дэвид Вагнер летом возглавит команду из Гельзенкирхена.

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
371
Теги
Германия Шальке Шальке
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38112 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
4
час
:
11
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук