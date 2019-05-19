Шальке Коноплянки назначил технического директора – он работал в Баварии и Байере

Михаэль Решке стал новым техническим директором гельзенкирхенского Шальке.

"Кобальтовые" продолжают кадровые изменения после неудачного сезона в Бундеслиге, сообщает официальный сайт Шальке.

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Новым техническим директором клуба стал 61-летний Михаэль Решке. Специалист заключил контракт на 3 года. В круг обязанностей Решке, в частности, будет входить руководством скаутского отдела.

Ранее функционер работал испольнительным директором Байера и техдиром в мюнхенской Баварии, а до недавнего времени занимал аналогичную должность в Штутгарте. Ранее Шальке официально объявил, что Дэвид Вагнер летом возглавит команду из Гельзенкирхена.