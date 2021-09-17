Шалена перестрілка, камбек і беззахисний Харт у відеоогляді матчу Бетіс – Селтік – 4:3
10:00 - Читать на русском
Найяскравіший матч у Лізі Європи вчора видали Бетіс і Селтік. 7 голів і цікавий сценарій.
завершено
32’ Хуан Міранда
35’ Хуанмі
51’ Борха Іглесіас
53’ Хуанмі
Альбіан Аєті 15’
Йосіп Юрановіч 26’
Ентоні Релстон 87’
15’ Альбіан Аєті
26’ Йосіп Юрановіч
32’ Хуан Міранда
35’ Хуанмі
51’ Борха Іглесіас
53’ Хуанмі
87’ Ентоні Релстон
Бетіс провалив старт зустрічі, двічі пропустивши за півтайму. Однак ще до перерви іспанці зрівняли рахунок завдяки красивим голам Міранди та Хуанмі.
А на початку другого тайму Бетіс забив ще два м'ячі у ворота Джо Харта – капітан Селтіка лише розчаровано розводив руками. Шотландці скоротили відставання, але все одно програли.
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Бетіс – Селтік – відеоогляд матчу
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