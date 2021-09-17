Найяскравіший матч у Лізі Європи вчора видали Бетіс і Селтік. 7 голів і цікавий сценарій.

Бетіс провалив старт зустрічі, двічі пропустивши за півтайму. Однак ще до перерви іспанці зрівняли рахунок завдяки красивим голам Міранди та Хуанмі.

А на початку другого тайму Бетіс забив ще два м'ячі у ворота Джо Харта – капітан Селтіка лише розчаровано розводив руками. Шотландці скоротили відставання, але все одно програли.

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Бетіс – Селтік – відеоогляд матчу