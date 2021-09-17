Самый яркий матч в Лиге Европы вчера выдали Бетис и Селтик. 7 голов и интересный сценарий.

Бетис провалил старт встречи, дважды пропустив за полтайма. Однако еще до перерыва испанцы сравняли счет благодаря красивым голам Миранды и Хуанми.

А в начале второго тайма Бетис забил еще два мяча в ворота Джо Харта – капитан Селтика только разочарованно разводил руками. Шотландцы сократили отставание, но все равно проиграли.

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Бетис – Селтик – видеообзор матча