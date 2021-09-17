Безумная перестрелка, камбэк и беззащитный Харт в видеообзоре матча Бетис – Селтик – 4:3
10:01 - Читати українською
Самый яркий матч в Лиге Европы вчера выдали Бетис и Селтик. 7 голов и интересный сценарий.
завершено
32’ Хуан Миранда
35’ Хуанми
51’ Борха Иглесиас
53’ Хуанми
Альбиан Айети 15’
Йосип Юранович 26’
Энтони Рэлстон 87’
15’ Альбиан Айети
26’ Йосип Юранович
32’ Хуан Миранда
35’ Хуанми
51’ Борха Иглесиас
53’ Хуанми
87’ Энтони Рэлстон
Бетис провалил старт встречи, дважды пропустив за полтайма. Однако еще до перерыва испанцы сравняли счет благодаря красивым голам Миранды и Хуанми.
А в начале второго тайма Бетис забил еще два мяча в ворота Джо Харта – капитан Селтика только разочарованно разводил руками. Шотландцы сократили отставание, но все равно проиграли.
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Бетис – Селтик – видеообзор матча
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