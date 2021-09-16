Ліга Європи, 1 тур

Група Е

Галатасарай – Лаціо – 1:0

Гол: Стракоша, 67 (аг)

Локомотив М – Марсель – 1:1

Голи: Анжорін, 89 – Ундер, 59 (пен)

Вилучення: Тікнізян, 59 (Л)

Група F

Мітьюлланд – Лудогорець – 1:1

Голи: Ісаксен, 3 – Десподов, 32

Црвена Звезда – Брага – 2:1

Голи: Родіч, 75, Катай, 85 (пен) – Галено, 76

Група G

Бетіс – Селтік – 4:3

Голи: Міранда, 32, Хуанмі, 35, 53, Іглесіас, 51 – Айєті, 15, Юрановіч, 27, Рестон, 87

Байєр – Ференцварош – 2:1

Голи: Паласіос, 37, Вірц, 69 – Ммае, 8

Група Н

Динамо З – Вест Хем – 0:2

Голи: Антоніо, 22, Райс, 50

Рапід – Генк – 0:1

Гол: Онуачу, 90+2

У групі Е Лаціо сенсаційно програв Галатасараю, пропустивши кумедний гол – Стракоша руками загнав м'яч у свої ворота. А Марсель втратив перемогу над московським Локомотивом. Французи вийшли вперед завдяки пенальті. Тікнізян збив Ундера, отримав другу жовту та залишив свою команду в меншості, а Ундер з 11-метрової позначки забив. Однак на останніх хвилинах Анжорін вирвав для росіян нічию.

У групі F турнірну таблицю після першого туру очолила Црвена Звезда, яка обіграла Брагу. Лудогорець і Мітьюлланд поділили очки, забивши по одному голу. Лідер оборони болгар Ігор Пластун з непоганою статистикою (6 виносів, 2 відбирання, 1 перехоплення), але лише з одним очком.

Найяскравіший матч дня видали Бетіс і Селтік. Шотландці до середини першого тайму комфортно вели в рахунку, а потім Бетіс видав яскравий камбек. У ворота Джо Харта влетіло 4 голи. Хуанмі оформив дубль, також відзначилися Міранда та Іглесіас. У підсумку іспанці пропустили втретє, але вийшли переможцями з перестрілки.

В іншому матчі квартету G Байєр дотиснув Ференварош. Олександр Зубков вийшов у стартовому складі угорців і був прикутий до правого флангу. Українцю багато довелося працювати в обороні. Справлявся він з перемінним успіхом – 5 разів дозволив себе обіграти. Зубков отримав від SofaScore найгіршу оцінку на полі – 6.1. За Леверкузен забили Паласіос і юний лідер Вірц.

Вест Хем на виїзді здолав загребське Динамо та став лідером групи H. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 83-й хвилині, а забивали за лондонців Антоніо та Райс. У паралельному матчі зустрічалися Рапід і Генк – нещодавні суперники Зорі та Шахтаря. Онуачу на другій компенсованій хвилині приніс бельгійцям три очки.

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