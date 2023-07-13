Шакірі поклав шедевр в МЛС – відео найкращого гола дня
13 липня 09:46 - Читать на русском
Швейцарський хавбек Джердан Шакірі нагадав про себе шикарним ударом в США.
Шакірі забив третій гол Чикаго Файр в матчі з Монреалем і оформив розгром для своєї команди ще в першому таймі. Гол вийшов дуже естетичним.
Джердан розіграв штрафний з земляком Хейлі-Селассі та пальнув лівою з-за меж штрафного точно в "дев'ятку". Без шансів для воротаря.
У Шакірі 3 голи та 4 асисти в 17 матчах цього сезону МЛС. Його команда набрала хороший хід, але залишається в нижній частині таблиці.
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