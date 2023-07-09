МЛС-2023, 21-й тур

ДС Юнайтед – Інтер Маямі – 2:2

Голи: Фунтас, 65, Роберта, 77 – Кремаші, 59, Аллен, 68

Український тренер очолив клуб в Європі

У черговому поєдинку МЛС Інтер не зумів втримати перевагу над суперником, і розписав уже третю поспіль нічию. Представники Маямі забили першими – Кремаші з лінії штрафного закрутив під дальню стійку. За шість хвилин суперник відповів дзеркальною комбінацією, зрівнявши рахунок (Кривцов повністю програв боротьбу Асаду, який під опікою українця примудрився віддати гольовий асист п'ятою).

Вже у наступній атаці Інтер заробив право на стандарт з правого флангу. Аллен закручував у воротарський з надією, що хтось з одноклубників зуміє завершити епізод, але м'яч оминув всіх і залетів у сітку. Однак, втримати довгоочікувану перемогу Інтеру так і не вдалось: черговий провал захисту (у тому числі й Кривцова, який навіть не намагався завадити прострілу у воротарський) і Роберта легко замкнув у порожні ворота.

Екс-захисник Шахтаря Сергій Кривцов вийшов в основі, провів на полі весь поєдинок і наприкінці першого тайму заробив "гірчичник". У його доробку: 4 виноси, 1 перехоплення, 1 обіграш з дриблінгу, 2 виграні дуелі з 4-х у боротьбі за позицію, 2 тріумфи у 3-х повітряних дуелях, 9 втрат, 1 фол, 2 зароблені на собі порушення, 57 доторків до м'яча, 4 з 11-ти довгих пасів, які дістались до адресата, та 82% точних передач.

Нагадаємо, після 21-го туру Інтер Маямі йде у турнірній таблиці Східної конференції останнім, набравши 18 очок.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів