Швейцарский хавбек Джердан Шакири напомнил о себе шикарным ударом в США.

Шакири забил третий гол Чикаго Файр в матче с Монреалем и оформил разгром для своей команды еще в первом тайме. Гол получился очень эстетичным.

Джердан разыграл штрафной с земляком Хейли-Селасси и пальнул левой из-за пределов штрафной точно в "девятку". Без шансов для вратаря.

Shaqiri with the free kick routine straight off the training ground



(via @MLS)pic.twitter.com/sbVh7MvkOk — B/R Football (@brfootball) July 13, 2023

У Шакири 3 гола и 4 ассиста в 17 матчах этого сезона МЛС. Его команда набрала хороший ход, но остается в нижней части таблицы.

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