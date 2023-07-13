Шакири положил шедевр в МЛС – видео лучшего гола дня
13 июля 09:54 - Читати українською
Швейцарский хавбек Джердан Шакири напомнил о себе шикарным ударом в США.
Шакири забил третий гол Чикаго Файр в матче с Монреалем и оформил разгром для своей команды еще в первом тайме. Гол получился очень эстетичным.
Джердан разыграл штрафной с земляком Хейли-Селасси и пальнул левой из-за пределов штрафной точно в "девятку". Без шансов для вратаря.
У Шакири 3 гола и 4 ассиста в 17 матчах этого сезона МЛС. Его команда набрала хороший ход, но остается в нижней части таблицы.
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