Головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився очікуваннями від зустрічі чинного чемпіона УПЛ з одним з аутсайдерів турніру.

"Всі ми пам'ятаємо несподіваний результат у першому колі, коли Рух не програв Шахтарю. Тоді львів'яни сподобалися, нав'язавши боротьбу іменитому супернику.

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"Гірники" витратили чимало сил в Ізраїлі. Думаю, що Луїш Каштру проведе ротацію складу. Гості у цьому матчі будуть грати від оборони і шукати свій шанс у контратаках. А ось Шахтарю відступати нікуди, після незапланованої осічки з Колосом донеччани, для яких кожне очко на вагу золота, зроблять все, щоб перемогти", – сказав Вірт у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, матч 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом відбудеться у неділю, 21-го лютого. Початок зустрічі о 17:00.

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