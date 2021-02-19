Нападник збірної Узбекистану Бобір Абдіхоліков підписав контракт з Рухом. Львівський клуб уже встиг заявити 23-річного бомбардира на сезон, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Рух підписав двох гравців Карпат

Деталі угоди не відомі. Футболіст виступатиме за "жовто-чорних" у футболці під номером 16.

До слова, Абдіхоліков – вихованець клубу Насаф, за який і дебютував на професіональному рівні у 2016 році. Має у своєму активі 3 матчі за національну збірну Узбекистану. Тransfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

"Розморозили морозильну камеру": бельгійські ЗМІ назвали слабке місце Динамо, а легенда Брюгге лютує через Буяльського