Рух підсилився форвардом збірної Узбекистану
20:44 - Читать на русском
Команда Івана Федика продовжує підписувати легіонерів.
Нападник збірної Узбекистану Бобір Абдіхоліков підписав контракт з Рухом. Львівський клуб уже встиг заявити 23-річного бомбардира на сезон, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Деталі угоди не відомі. Футболіст виступатиме за "жовто-чорних" у футболці під номером 16.
До слова, Абдіхоліков – вихованець клубу Насаф, за який і дебютував на професіональному рівні у 2016 році. Має у своєму активі 3 матчі за національну збірну Узбекистану. Тransfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.
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