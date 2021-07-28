"Перемога у першому матчі – це головне. Також приємно, що змогли продемонструвати хорошу гру. Ми володіли ініціативою 80 хвилин матчу, думаю, всім це подобається, як і мені.

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Єдине, ненавиджу пропускати такі голи, коли ти повністю контролюєш ситуацію. Потрібно забивати більше, щоб не доводити ситуацію до такого. Навіть якщо і будуть помилки наприкінці поєдинку, треба, щоб вони не приводили до нервозності на останніх хвилинах.

Тренерський штаб подякував нам і зазначив, що матч повинен був закінчуватися з рахунком 4:0 або 5:0, з чим я також згоден. Кожен гол важливий. Наприклад, Траоре забив один, але повинен був забивати два. Те ж саме можна сказати і про всіх інших. Необхідно бути голодними до голів, перемог, трофеїв, тому що минулий сезон став провальним. Потрібно взятися за голову, показати, який Шахтар насправді", – сказав Трубін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, у стартовому матчі сезону "гірники" на власному полі здолали Інгулець з рахунком 2:1 – голами відзначились Траоре і Патрік.

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