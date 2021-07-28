"Победа в первом матче – это главное. Также приятно, что смогли продемонстрировать хорошую игру. Мы владели инициативой 80 минут матча, думаю, всем это нравится, как и мне.

Шахтер провел традиционную командную фотосессию

Единственное, ненавижу пропускать такие голы, когда ты полностью контролируешь ситуацию. Нужно забивать больше, чтобы не доводить ситуацию до такого. Даже если и будут ошибки в конце поединка, надо, чтобы они не приводили к нервозности на последних минутах.

Тренерский штаб поблагодарил нас и отметил, что матч должен был заканчиваться со счетом 4:0 или 5:0, с чем я также согласен. Каждый гол важен. Например, Траоре забил один, но должен был забивать два. То же самое можно сказать и обо всех других. Необходимо быть голодными до голов, побед, трофеев, потому что прошлый сезон стал провальным. Нужно взяться за голову, показать, какой Шахтер в действительности", – сказал Трубин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, в стартовом матче сезона "горняки" на своем поле одолели Ингулец со счетом 2:1 – голами отметились Траоре и Патрик.

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