У вівторок, 27 липня, Шахтар провів командну фотосесію на старті нового сезону, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Польові гравці фотографувалися у помаранчевій формі, а воротарі – у чорній. Головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі позував у діловому костюмі, в той час як весь його штаб був одягнений у клубні поло і шорти.

Нагадаємо, вже у п'ятницю, 30 липня, Шахтар проведе свій другий офіційний поєдинок – в рамках 2-го туру УПЛ "гірники" на виїзді зіграють зі Львовом. Початок зустрічі о 19:30.

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