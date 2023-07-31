В последний день июля Шахтер объявил о подписании израильского защитника Става Лемкина. 20-летний защитник подписал с "горняками" контракт на 5 лет. Финансовые подробности сделки не сообщаются, однако ранее СМИ писали о сумме трансфера в размере 1,2 млн евро.

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Как стало известно "Футбол 24", чтобы подписать Лемкина, дончанам пришлось активировать клаусулу (Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро). Зарплата Става в Шахтере составит 400 тысяч евро в год. Кроме того, израильтянин получил в донецком клубе солидные подъемные за подписание контракта.

Напомним, игрок тель-авивского Хапоэля прекрасно проявил себя на молодежном чемпионе Европы. Лемкин сыграл во всех 5 матчах, помог сборной Израиля дойти до полуфинала, где она разгромно уступила Англии.

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