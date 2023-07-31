Захисник Став Лемкін продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар надовго втратив провідного захисника – невтішний діагноз підтвердився

20-річний футболіст підписав з командою Патріка ван Леувена контракт терміном на 5 років – до 30 червня 2028 року. Фінансові подробиці угоди не повідомляються, однак раніше ЗМІ писали, що трансфер обійдеться донеччанам в 1,2 млн євро.

Нагадаємо, Лемкін – вихованець тель-авівського Хапоеля. Минулого сезону провів за команду 22 матчі, результативними діями не відзначався. На Євро-2023 Лемкін зіграв у всіх 5 матчах, допомігши збірній Ізраїлю дійти до півфіналу, де вона розгромно поступилась Англії. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі