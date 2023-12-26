"Я взагалі не хотів іти в Маріуполь. Як все склалося? У мене закінчився контракт, ще був місяць. І Шахтар каже: "Ми беремо його з собою на збори, подивимось".

Кожанов оголосив про завершення кар'єри гравця

А Карпати: "Ні, він буде до кінця. Ми все вирішимо, він буде до кінця, до останнього дня". Ну, я пройшов усі збори з Карпатами. Закінчився контракт. А якраз трансфери. Читаю: "Кожанов їде в Маріуполь". Думаю: "Ну який Маріуполь? Я тут вже збори проходжу, який Маріуполь?". Сиджу, сиджу і все – Шахтар пішов у зарубу. Сказав: "Все, ти повертаєшся". А так би я підписав далі оренду і грав би в Карпатах. Я зустрічався з президентом, кажуть: "Ми все вирішимо, ми все вирішимо". Ось так вирішили.

Ми розмовляли з Луческу. Після тренування я прийшов, він був, Спірідон перекладав. Я кажу: "Хочу повернутися в Карпати". Він: "Чому?". Я: "Ну як чому? Ліга Європи, плюс я хочу грати в збірній". Він: "Добре. Підписуй новий контракт і йди в оренду". Я думаю: "Ну добре". Я приїхав у клуб, а мені: "Ні, ти йдеш в Маріуполь". І все. Тобто, там принципово було, що в Карпати – ні", – розповів Кожанов в інтерв'ю YouTube-каналу Брутальний футбол.

Нагадаємо, Денис перебував на контракті у Шахтарі з 2005 по 2016 роки. Після першої оренди у Карпатах (2007-2011) гравця відправили спочатку у Маріуполь, а згодом у Севастополь. Повернутись у львівський клуб він зміг лише у 2014 році.

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