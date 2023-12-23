Кожанов оголосив про завершення кар'єри гравця
Легенда Карпат і екс-хавбек збірної України Денис Кожанов вирішив зосередитися на тренерській кар'єрі.
"Кожанов як футболіст вже все. Вже такого нема. Вже потроху переходжу на тренерську кар'єру.
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Гадаю, це вже офіційно. Зараз у мене є тренерська ліцензія В, вчуся на А. Наприкінці літа маю її отримати. Можу бути помічником тренера в УПЛ, а в Першій чи Другій можна бути головним.
Чи були думки завершити після виходу з Карпатами в УПЛ? Було б непогано, але, напевно, пора вже сказати "стоп". Звичайно, хотів би на хорошій ноті завершити, але що маємо, то маємо. Вважаю, що це непоганий варіант, адже я залишаюся працювати в структурі клубу. Це наше спільне рішення", – заявив Кожанов у інтерв'ю Брутальному футболу.
Нагадаємо, 36-річний хавбек є вихованцем Шахтаря, проте за першу команду "гірників" провів усього 50 хвилин у сезоні 2006/07. Кожанов став справжньою легендою Карпат – 180 матчів, 32 голи і 42 асисти, пам'ятний похід в ЛЄ 2010/11. Також Денис пограв за Маріуполь, Волинь, Севастополь, Минай, Верес і молдовську Дачію. У 2010-2011 роках провів 4 матчі за збірну України (всі товариські). Останні півроку Кожанов був граючим тренером Карпат-2 у Другій лізі.
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