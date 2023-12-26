"Я вообще не хотел идти в Мариуполь. Как все сложилось? У меня закончился контракт, еще был месяц. И Шахтер говорит: "Мы берем его с собой на сборы, посмотрим".

Кожанов объявил о завершении карьеры игрока

А Карпаты: "Нет, он будет до конца. Мы все решим, он будет до конца, до последнего дня". Ну, я прошел все сборы с Карпатами. Закончился контракт. А как раз трансферы. Читаю: "Кожанов едет в Мариуполь". Думаю: "Ну какой Мариуполь? Я тут уже сборы прохожу, какой Мариуполь?". Сижу, сижу и все – Шахтер пошел в зарубу. Сказал: "Все, ты возвращаешься". А так бы я подписал дальше аренду и играл бы в Карпатах. Я встречался с президентом, говорят: "Мы все решим, мы все решим". Вот так решили.

Мы разговаривали с Луческу. После тренировки я пришел, он был, Спиридон переводил. Я говорю: "Хочу вернуться в Карпаты". Он: "Почему?". Я: "Ну как почему? Лига Европы, плюс я хочу играть в сборной". Он: "Хорошо. Подписывай новый контракт и иди в аренду". Я думаю: "Ну хорошо". Я приехал в клуб, а мне: "Нет, ты идешь в Мариуполь". И все. То есть, там принципиально было, что в Карпаты – нет", – рассказал Кожанов в интервью YouTube-каналу Брутальный футбол.

Напомним, Денис находился на контракте в Шахтере с 2005 по 2016 годы. После первой аренды в Карпатах (2007-2011) игрока отправили сначала в Мариуполь, а затем в Севастополь. Вернуться во львовский клуб он смог лишь в 2014 году.

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