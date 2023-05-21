Шахтар пообіцяв гравцям Колоса солідний бонус за виграш у поєдинку 27-го туру УПЛ зі СК Дніпро-1, повідомляє "ТаТоТаке".

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На перерву ковалівці пішли з перевагою в рахунку, однак у другому таймі пропустили двічі (вирішальний гол – на п'ятій доданій хвилині), і втратили нагоду суттєво заробити. За інформацією джерела, Шахтар готовий був викласти за втрату очок головним конкурентом 150 тисяч доларів (сумарно).

Нагадаємо, після 27-ми турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде першим, набравши 66 очок. СК Дніпро-1 відстає від "гірників" на 2 пункти. До слова, у передостанньому турі на команди чекає очна дуель.

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