Донецкий клуб борется за чемпионство всеми доступными методами.

Шахтер пообещал игрокам Колоса солидный бонус за выигрыш в поединке 27-го тура УПЛ с СК Днепр-1, сообщает "ТаТоТаке".

"Ставки за стимуляцию выросли до 5 млн гривен": Цыганык разнес "игры разума" Шахтера в борьбе за Лигу чемпионов

На перерыв ковалевцы ушли побеждая, однако во втором тайме пропустили дважды (решающий гол – на пятой добавленной минуте), и упустили возможность существенно заработать. По информации источника, Шахтер готов был выложить за потерю очков главным конкурентом 150 тысяч долларов (суммарно).

Напомним, после 27-ми туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет первым, набрав 66 очков. СК Днепр-1 отстает от "горняков" на 2 пункта. К слову, в предпоследнем туре командам предстоит очная дуэль.

Днепр-1 в добавленное время вырвал победу над Колосом и временно возглавил УПЛ – Довбик в шаге от рекорда