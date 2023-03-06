Шахтар взяв на себе лікування військовослужбовця ЗСУ Євгена Ларченка, повідомляє прес-служба "помаранчево-чорних".

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Багаторічний уболівальник Шахтаря і представник ультрас, який до 2014 року мешкав у Донецьку, дістав поранення нижньої і верхньої щелепи від уламка міни, що розірвалася, у боях за Запорізьку область у травні 2022 року.

Клуб організував лікування воїна в ізраїльському місті Нагарія в Galilee Medical Center. Євген потребує складної операції – у США виготовлять індивідуальний імплант для щелепи. Ларченко вже пройшов обстеження і готується до операції.

Нагадаємо, раніше Шахтар організував у США операцію Михайла Діанова, який також підтримує лікування Євгена Ларченка за допомогою донатів від українців.

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